رئيس وزراء مالطا يوقع في طرابلس مع السراج على مذكرة تفاهم لمكافحة الهجرة غير الشرعية

رئيس وزراء مالطا يوقع في طرابلس مع السراج على مذكرة تفاهم لمكافحة الهجرة غير الشرعية مباحثات ثنائية بين حكومة الوفاق ومالطا في طرابلس

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الخميس زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس أجرى خلالها محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وأفادت حكومة الوفاق، أن السراج وأبيلا وقعا على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطيد علاقات الصداقة، كما اتفقا على تنسيق الجهود بين البلدين الصديقين في مواجهة جائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها.

وقال رئيس الوزراء المالطي أن بلاده تتطلع لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع ليبيا، وأوضحت حكومة الوفاق، أن الجانبين اتفقا على الإسراع بخطوات تفعيل اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.