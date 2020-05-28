حظر كُلي في سبها لكبح جائحة كورونا

أخبار ليبيا24

قررت بلدية سبها اليوم الخميس فرض حظر شامل للتجول لمدة 12 يوما بعد تطور الوضع الوائي المفاجئ في المدينة وارتفاع الحالات داخلها إلى 19 حالة وتسجيل حالتي وفاة بينها خلال اليومين الماضيين.

ونص القرار على غلق جميع المنافذ البرية أمام حركة المرور لأت 24 ساعة طيلة المدة المحددة ومنع دخول والخروج من المدينة باستثناء حالات المرضى أو المواطنين من مقيمي سبها القادمين من خارجها أو دخول السلع الغذائية أو الامدادات الطبية والإغاثية أو الوقود وما في حكمها.

كما استثنى القرار الشركات العامة للنظافة والعاملين بقطاع الصحة والأجهزة الأمنية وفرق الهلال الأحمر وفرق الصيانة بمكتب المياه والصرف الصحي ومكتب الصيانة بشركة الكهرباء ومكتب الهيئة الطبية الدولية والصيدليات والمخابز ومحلات بيع البقالة الصغيرة بالأحياء ومخاتير المحلات.

وأوصت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية بضرورة إغلاق جميع منافذ سبها البرية والجوية ومنع دخول وخروج المواطنين منها وإليها تحت أي مبرر باستثناء دخول البضائع، وحجر جميع العائدين من الخارج لمدة 14 يوما في محاجر وليس في البيوت وعزل جميع المناطق داخل سبها ومنع التواصل بين المناطق.

وناشدت اللجنة بضرورة توجيه المواطنين بالامتناع عن الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى وتجنب التجمعات والالتزام بمسافة 2.1 متر بينهم وارتداء الكمامات في أماكن الازدحام والمداومة على إصحاح اليدين وتجنب المصافحة والبدء في التقصي النشط بأخذ العينات من جميع المخالطين للحالات بالإضافة إلى أي حالة لديها أعراض تثير الشك حتى وإن لم تكن مخالطة وحجر جميع الحالات المخالطة لمدة 14 يوما حتى إن كانت نتائج تحاليلهم سلبية.