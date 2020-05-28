بمجموع 33 قتيل .. دفعة قتلى للمرتزقة تصل سوريا قادمة من ليبيا وأخرى في الطريق لا تزال 12 جثة قادمة على الطريق من مطار اسطنبول باتجاه الشمال السوري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصلت دفعة جديدة من قتلى وجرحى المرتزقة السوريين الموالية لتركيا بين صفوف مليشيات حكومة الوفاق، خلال الساعات الأخيرة، من ليبيا إلى الأراضي التركية ومنها لمعبر حور كلس العسكري الفاصل بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل شمالي حلب.

وأفادت وكالة ستيب نيوز السورية، في تقرير لها، أن فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا فقدت أعدادًا من القتلى والجرحى على محور معسكر اليرموك، كما وقع عدٌد من عناصرها وقيادتها بالأسر نتيجة قلة معرفة العناصر بطبيعة المعارك بالأراضي الليبية.

ونقلت الوكالة عن مصدر لها إنَّ سيارتين إحداهما شاحنة “برّاد” والأخرى سيارة عادية “خمس ركاب” وصلتا المعبر، وتحملان 21 جثة لمقاتلي فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وأضاف المصدر بأنَّ الفصائل استلمت، أمس الأربعاء، 15 عنصرًا جريحًا من عناصرها قادمين من الأراضي الليبية، فيما لا تزال 12 جثة قادمة على الطريق من مطار اسطنبول باتجاه الشمال السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، إنه حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الغزو التركي، استغلال الموقف ومحاولة التقدم على نقاط التمركز الجديدة.

وذكر في بيان له، أنه ما هي إلا لحظات حتى قامت قوات الجيش الوطني، بالإلتفاف على محيط معسكر اليرموك، لتنجح في قتل عدد كبير من أفراد الحشد المليشياوي التركي وأسر عدد منهم، مؤكدًا أنه سوف يتم إظهارهم للإعلام في وقت لاحق.

وأوضح الخرطوش، أن كل النقاط ما بعد اليرموك تحت سيطرة قوات الجيش، مؤكدًا أنه غير مسموح الحديث عن الشأن الداخلي في إدارة المعركة، وأنه يجب الثقة الكاملة في الضباط والجنود.

وكشفت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش استعادت السيطرة على معسكر اللواء 32 “اليرموك” وتقدمت إلى ما بعده، موضحة التحفظ على 26 جثة لعناصر ميليشيات حكومة الوفاق، منهم 7 من المرتزقة السوريين قتلوا في كمين معسكر اللواء 32 معزز “اليرموك”.

وفي ذات السياق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن أسر 21 مرتزق سوري ضمن ميليشيات الوفاق بكمين معسكر اللواء 32 “اليرموك” بعد استعادة السيطرة عليه.