بعد رفضه المساومة .. والد الجندي إيهاب بو الشلوطيه : يستلم رفات أبنه بعد سنة من قتله والثمتيل بجتثه

بعد رفضه المساومة .. والد الجندي إيهاب بو الشلوطيه : يستلم رفات أبنه بعد سنة من قتله والثمتيل بجتثه مسلحي داعش هاجموا البوابة بعد أن تخفوا على هيئة رعاة غنم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تصادف اليوم الثامن والعشرين من مايو عام 2015 الذكرى خامس لجهوم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على بوابة لملودة، التى تقع على بعد 50 كيلومترا شرق مدينة البيضاء، و40 كيلومترا غرب مدينة درنة.

وأسفر الهجوم الإرهابي على قتل اثنين من جنود الجيش الليبى وأصابة ثلاثة آخرون جراء الهجوم، الذي كان صباح يوم الجمعة .

مسلحي التنظيم هاجموا البوابة بعد أن تخفوا على هيئة رعاة غنم من اتجاهين أحدهما قرب «الشركة المجرية – سابقًا» بخلاف الطريق المعتادة التي كانوا ينفذون منها عملياتهم وهي المعبدة التي تربط بين رأس الهلال ولملودة، وبين الساحل والجبل.

وكان هذا الهجوم هو الثامن خلال أقل من شهر على البوابة حينها، التى تربط بين محور النوار المؤدى إلى طبرق مع رأس الهلال، وقريبة من مطار الأبرق والقاعدة العسكرية الملاصقة له مسافة 10 كيلومترات.

معركة لملودة كانت فاصلة، وكانت قوات الجيش والقوة المساندة في ذلك الوقت تفتقر للإمكانيات والعتاد، عكس تنظيم داعش والتنظيمات المتحالفة معه التي تمتلك الإمكانيات والعتاد، الهجوم كان بتحالف بين تنظيم داعش ومايمسي الجيش الإسلامي ومليشيا أبوسليم وما يسمي تنظيم أنصار الشريعة .

كان التنظيم يريد توسعت مناطق نفوذه وهو على علم أنه إذا سقطت منطقة لملودة يعني أنه من السهل السيطرة على مدينة القبة، وعين مارة، وزاوية ترت، والأبرق ومحيطهم، لكن قوات الجيش والقوات المساندة لها من المناطق قالت كلمتها في ذلك اليوم .

الكثافة النارية للدواعش وحلفائهم كانت كبيرة جدًا واستهدفت المنازل وكل شيء في طريقهم، وأعد العناصر الإرهابية السواتر الترابية لرصد تحركات القوات المسلحة والقوة المساندة وولتحميهم من أى هجوم مضاد، وهذه السواتر جهزت بطريقة مدروسة وأقيمت في مواقع استراتيجية كان يخرج منها عناصر التنظيمات الإرهابية في 40 إلى 50 سيارة مجهزة عدة وعتادا هذه التنظيمات لا تعبث وأغرت ضعاف النفوس بالمال وكان هدفهم السيطرة على قرية لملودة وقطع الطريق بين منطقة عين مارة والقبة والأبرق والهدف كان قاعدة الأبرق الجوية .

المعركة كانت شرسة ونزل فيها المنتمين للتنظيمات الارهابية بثقلهم ودفع كامل تعزيزاتهم للسيطرة على كل هذه المناطق والقرى لتحييد قاعدة الأبرق الجوية والوصول إليها بأي ثمن، وأن عجزوا يتم استهدافها بالصواريخ وهذا ما حدث بالفعل .

المعركة أسفرت مقتل الجندي أدم محمد عوض القلي من مواليد 1966، وذبح الجندي إيهاب بو الشلوطيه من مواليد 1990 بعد أسره بساعات .

الحاج فرج عبد الهادي بو الشلوطيه من سكان منطقة الأبرق والد الجندي أيهاب قام التنظيم بالاتصال به عن طريق الهاتف، بعد أن مثلوا بجثة ولده وقاموا بفصل رأسه عن جسده، لمقايضته بجثة ابنه مقابل الإفراج عن بعض العناصر الإرهابية بسجن قرنادة وكان رده أكبر من أى توقعات .

أحد شهود العيان يروى لأخبار ليبيا 24 ما حدث لإيهاب الذي أصيب بطلقة قناص في الرأس وهو يرمي على القوة المهاجمة من التنظيمات الإرهابية على سلاح متوسط محمول على سيارة رباعية الدفع، فسقط وتمكنت الجماعات الإرهابية من سحب جثته، وقاموا بقطع رأسه ومثلوا بها بعد نقلها إلى منطقة رأس الهلال بالساحة القديمة وبعدها نقلو جثته إلى مدينة درنة وتجولوا بها في الشوارع على مقدمة سيارة وهم يضعون رأسه على جسده .

الحاج فرج عبد الهادي بالشلوطية رجل ذو مكانه اجتماعية بين أفراد قبيلته تلقي اتصال من عنصر متطرف وطلب مقايضته بجثمان ابنه إيهاب مقابل تدخله بالإفراج عن عدد من أفراد التنظيمات الإرهابية المقبوض عليهم والمودعين بسجن قرنادة .

فقال للمتصل بالحرف الواحد ( روح ولدي عند ربها وجثته ديروها قديد ولا حتى لحم شربة) وأغلق الخط عليهم وبات كل محولتهم في مفوضاتهم معه بالفشل في موقف بطولي ووطني لا يتكرر .

وبعد تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية على يد قوات الجيش تمكن فريق البحث عن الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي من معرفة مكان دفن جثت إيهاب وكذلك عبد النبي الشرقاوي الذي ذبح على يد التنظيمات الإرهابية داخل مسجد الصحابة بدرنة بعد القبض عليه في محور لملودة .

واستلم ذوي القتلي جثث أبنائهم بدون رؤوس عن طريق الهلال الأحمر درنة بمنطقة لاثرون بعد أن قام الهلال الأحمر بانتشال جثتيهم في الثلاثين من أبريل عام 2016 .

وعاشت مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا قبل شهر يونيو 2018 سنوات عصيبة ومظلمة بسبب سيطرت التنظيمات الإرهابية على مفاصل المدينة وإجبار السالمين من أهالها للخضوع لهم بقوة سلاحهم وجبروتهم وإجرامهم الملطخ بالدماء.

ولكن أهالي المدينة لم يرضوا عيشهم تحت وطأة الإرهابيين وأفكارهم الفاسدة، ولم يرضخوا تحت حكمهم الظالم طويلا، بل صمدوا ووقفوا ضد هذه التنظيمات وقفة رجل واحد وتحت كلمة واحدة واصطفوا صفا واحدا وراء قواتها المسلحة المدعومة بشباب درنة لطرد هذا الفساد من مدينتهم وإعادتها إلى حضن الوطن.

وحقق أهالي درنة وشبابها ورجال الجيش الوطني انتصارا باهرًا، يشهد عليه التاريخ ، وذلك بعدما أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في 28 يونيو 2018، تحرير درنة من الجماعات الإرهابية بعد قرابة الشهرين من القتال ضد تنظيم الدولة “داعش” وما يعرف بمجلس شورى درنة.