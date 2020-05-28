المنستيري يسعى لعودة “الصبو” لتونس
إدارة المنستيري لتأمين عودة "الصبو" في الموعد رغم صعوبة التنقل حالياً بين ليبيا وتونس
أخبار ليبيا 24 – خبر
أكد نادي الاتحاد المنستيري التونسي، العمل على عودة لاعبه معتصم الصبو إلى تونس قبل موعد استئناف التدريبات خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد المنستيري، طارق الصيادي، إن موعد استئناف التدريبات سيكون الإثنين المقبل بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والأجانب باستثناء صبو.
وأوضح الصيادي في تصريحه لإذاعة جوهرة التونسية “معتصم صبو عاد إلى ليبيا منذ بداية تفشي فيروس كورونا، وتسعى الإدارة لتأمين عودته في الموعد رغم صعوبة التنقل حالياً بين ليبيا وتونس”.
ولا تزال الرحلات التجارية الدولية من وإلى تونس معلقة بسبب إجراءات الإغلاق منذ 18 مارس الماضي، باستثناء رحلات الإجلاء، كما لا يسمح بعبور الحدود البرية بين البلدين إلا للمرحلين.
وحدد اتحاد الكرة التونسي، موعد استئناف الجولات العشر المتبقية من سباق الدوري في أغسطس المقبل.