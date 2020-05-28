المنستيري يسعى لعودة “الصبو” لتونس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد نادي الاتحاد المنستيري التونسي، العمل على عودة لاعبه معتصم الصبو إلى تونس قبل موعد استئناف التدريبات خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد المنستيري، طارق الصيادي، إن موعد استئناف التدريبات سيكون الإثنين المقبل بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والأجانب باستثناء صبو.

وأوضح الصيادي في تصريحه لإذاعة جوهرة التونسية “معتصم صبو عاد إلى ليبيا منذ بداية تفشي فيروس كورونا، وتسعى الإدارة لتأمين عودته في الموعد رغم صعوبة التنقل حالياً بين ليبيا وتونس”.

ولا تزال الرحلات التجارية الدولية من وإلى تونس معلقة بسبب إجراءات الإغلاق منذ 18 مارس الماضي، باستثناء رحلات الإجلاء، كما لا يسمح بعبور الحدود البرية بين البلدين إلا للمرحلين.

وحدد اتحاد الكرة التونسي، موعد استئناف الجولات العشر المتبقية من سباق الدوري في أغسطس المقبل.