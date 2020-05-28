الرئاسي يمدد حظر التجول لعشرة أيام أخرى قرار الرئاسي نص على استمرار العمل الإداري في كافة مؤسسات الدولة بنسبة 10% من الموظفين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا بتمديد حظر التجول بحيث يستمر من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم الخميس ولمدة عشرة أيام .

ونص القرار على استمرار العمل بأحكام القرارات السابقة والتي تشمل إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن، واستمرار العمل الإداري في كافة مؤسسات الدولة بنسبة 10% من الموظفين من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا، والعمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءً.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا قد ارتفع من 65 حالة في الثامن عشر من مايو الماضي إلى 77 حالة بنهاية يوم أمس الأول الثلاثاء.