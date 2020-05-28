الخرطوش: توقف الاشتباكات في محور الرملة جنوبي طرابلس واستمرارها في كازيرما

الخرطوش: توقف الاشتباكات في محور الرملة جنوبي طرابلس واستمرارها في كازيرما الخرطوش يؤكد تكبد قوات الوفاق لخسائر كبيرة في مواجهات محور الرملة

أخبار ليبيا24

كشف مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوشن عن توقف الاشتباكات في محور الرملة وطريق الغاز مع استمرار الاشتباكات القوية في محور الكازيرما ومثلث الكهرباء جنوبي العاصمة طرابلس.

وأكد الخرطوش، تكبيد قوات الجيش الوطني الليبي خسائر كبيرة في قوات الوفاق خلال الاشتباكات التي دارت في محور الرملة.

وقال الخرطوش، في تدوينة على فيسبوك، “الاشتباكات في محور الرملة وطريق الغاز تتوقف بعد إحكام السيطرة من قبل قواتكم المسلحة والتي نجحت في إلحاق الخسائر الكبيرة في صفوف العدو وغنم آليات”.

وأضاف، “الاشتباكات قوية في ظل كازيرما ومثلث الكهرباء لازالت مستمرة”.