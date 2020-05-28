الخرطوش: توقف الاشتباكات في محور الرملة جنوبي طرابلس واستمرارها في كازيرما

الخرطوش يؤكد تكبد قوات الوفاق لخسائر كبيرة في مواجهات محور الرملة

117

أخبار ليبيا24

كشف مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوشن عن توقف الاشتباكات في محور الرملة وطريق الغاز مع استمرار الاشتباكات القوية في محور الكازيرما ومثلث الكهرباء جنوبي العاصمة طرابلس.

وأكد الخرطوش، تكبيد قوات الجيش الوطني الليبي خسائر كبيرة في قوات الوفاق خلال الاشتباكات التي دارت في محور الرملة.

وقال الخرطوش، في تدوينة على فيسبوك، “الاشتباكات في محور الرملة وطريق الغاز تتوقف بعد إحكام السيطرة من قبل قواتكم المسلحة والتي نجحت في إلحاق الخسائر الكبيرة في صفوف العدو وغنم آليات”.

وأضاف، “الاشتباكات قوية في ظل كازيرما ومثلث الكهرباء لازالت مستمرة”.

المزيد من الأخبار

البراق تكشف سبب تحويل مسار طائرتها القادمة من تركيا إلى مطار بنينا ببنغازي قبل هبوطها…

مؤسسة النفط بطرابلس تجدد مطالبتها بفتح الموانئ والخطوط النفطية

قتلى بالعشرات في صفوف مرتزقة أردوغان بطرابلس وأنباء عن مقتل قيادي بارز بـ”لواء…

حظر كُلي في سبها لكبح جائحة كورونا

المزيد

البراق تكشف سبب تحويل مسار طائرتها القادمة من تركيا إلى مطار…

مؤسسة النفط بطرابلس تجدد مطالبتها بفتح الموانئ والخطوط…

قتلى بالعشرات في صفوف مرتزقة أردوغان بطرابلس وأنباء عن مقتل…