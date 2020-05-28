البراق تكشف سبب تحويل مسار طائرتها القادمة من تركيا إلى مطار بنينا ببنغازي قبل هبوطها في مصراتة

البراق تكشف سبب تحويل مسار طائرتها القادمة من تركيا إلى مطار بنينا ببنغازي قبل هبوطها في مصراتة شركة البراق تؤكد أن الطائرة كانت في تركيا للصيانة وتحمل فقط الطاقم الجوي

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كشفت طيران البراق عن سبب تحول مسار إحدى طائراتها القادمة من تركيا إلى مصراتة نحو مطار بنينا في بنغازي حيث أوضحت أن سبب تغيير الوجهة راجع لعدم توفر مكان للطائرة على مدرج مطار مصراتة.

وقالت الشركة، أن الطائرة أقلعت مساء اليوم الخميس من مطار صبيحة بتركيا بعد غياب طال شهرين ونصف لغرض الصيانة، مشيرة إلى أنه أثناء التوجه لمطار مصراتة أبلغ برج المطار قائد الطائرة بعدم توفر مكان للطائرة بمدرج المطار.

وأضافت الشركة أن الطائرة بعد تلقيها هذا الإبلاغ قام قائد الطائرة بتحويل المسار نحو مطار بنينا الدولي، منوهة أن الرحلة تحمل فقط الطاقم الجوي فقط دون أي ركاب.