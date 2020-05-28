استقرار إصابات كورونا في ليبيا مع تسجيل حالتي شفاء ووفاة جديدتين كورونا في ليبيا.. ارتفاع حالات الشفاء إلى 41 والوفيات إلى 5

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، كما أعلن تسجيل حالة شفاء جديدة وحالة وفاة أخرى.

وقال المركز إنه لم تسجل أي حالة لفيروس كورونا عقب فحص 154 عينة، كما سجلت حالة شفاء جديدة لأحد الحالات العائدة من السفر ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 41 حالة.

وأضاف، أنه سجل حالة وفاة جديدة لسيدة من مدينة سبها أعلن عن إصابتها سابقا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 حالات.

وبهذا استقر إجمالي الحالات المصابة بالفيروس عند 99 منها 53 حالة نشطة مع ارتفاع حالات الشفاء إلى 41 حالة إضافة لارتفاع حالات الوفاة إلى 5 حالات.

وسجل المركز الوطني، يوم الأربعاء أكبر معدل إصابات في كورونا في يوم واحد منذ انتشار الوباء، حيث أعلن تسجيل 20 حالة جديدة منها 17 حالة في مدينة سبها بالجنوب الليبي.