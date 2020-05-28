أمن بنغازي يشدد على تطبيق إجراءات حظر التجول السابقة في بنغازي لمجابهة كورونا
استئناف تطبيق إجراءات الحظر تبدأ من اليوم الخميس
أخبار ليبيا24
أصدر مدير أمن بنغـازي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي، العميد عادل عبدالعزيز، تعليمات مُشددة بإغلاق كافة المحال التجارية باستثناء المحال المشار إليها في بلاغات اللجنة العليا في السابق وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) والتشديد على التقيد التام بحظر التجول من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا اعتبارا من اليوم الخميس.
أتى ذلك بعد تسجيل ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية لأكثر من 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعدد من المدن أبرزها سبها التي سجلت 17 حالة جديدة مخالطة لحالتين سابقتين.
وشدد مدير الأمن على الأشخاص العائدون من دولة تركيا، نتيجة لعدم تقيدهم بالحجر الصحي وعدم مراعاتهم بالإجراءات المُتبعة، على تحمل المسؤولية اتجاه كافة المواطنين الليبيين وتسليم أنفسهم لأقرب مركز صحي لإخضاعهم لمدة الحجر الصحي.
ونبّه على جميع المواطنين تبليغ الأجهزة الأمنية عن طريق أقرب نقطة أمنية أو عبر الصفحة الرسمية لمديرية الأمن عن خروج أي شخص قادم من دولة تركيا وعدم بقائه في الحجز الصحي بالمدة التي أشارت إليها اللجنة الطبية الاستشارية وهي أسبوعين.
كما شدد على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون، وذلك بإغلاق جميع المحال التجارية المشار إليها في السابق ببلاغات اللجنة العُليا دون استثناء على مدار الساعة، وهي (كافة الأندية الرياضية، والأسواق الشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي) مع استمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة، وفتح المحال المُشار إليها وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) خلال المدة المسموح بها.