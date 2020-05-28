أمن بنغازي يشدد على تطبيق إجراءات حظر التجول السابقة في بنغازي لمجابهة كورونا

أخبار ليبيا24

أصدر مدير أمن بنغـازي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي، العميد عادل عبدالعزيز، تعليمات مُشددة بإغلاق كافة المحال التجارية باستثناء المحال المشار إليها في بلاغات اللجنة العليا في السابق وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) والتشديد على التقيد التام بحظر التجول من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا اعتبارا من اليوم الخميس.

أتى ذلك بعد تسجيل ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية لأكثر من 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعدد من المدن أبرزها سبها التي سجلت 17 حالة جديدة مخالطة لحالتين سابقتين.

وشدد مدير الأمن على الأشخاص العائدون من دولة تركيا، نتيجة لعدم تقيدهم بالحجر الصحي وعدم مراعاتهم بالإجراءات المُتبعة، على تحمل المسؤولية اتجاه كافة المواطنين الليبيين وتسليم أنفسهم لأقرب مركز صحي لإخضاعهم لمدة الحجر الصحي.

ونبّه على جميع المواطنين تبليغ الأجهزة الأمنية عن طريق أقرب نقطة أمنية أو عبر الصفحة الرسمية لمديرية الأمن عن خروج أي شخص قادم من دولة تركيا وعدم بقائه في الحجز الصحي بالمدة التي أشارت إليها اللجنة الطبية الاستشارية وهي أسبوعين.

كما شدد على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون، وذلك بإغلاق جميع المحال التجارية المشار إليها في السابق ببلاغات اللجنة العُليا دون استثناء على مدار الساعة، وهي (كافة الأندية الرياضية، والأسواق الشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي) مع استمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة، وفتح المحال المُشار إليها وهي (محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم) خلال المدة المسموح بها.