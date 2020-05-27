20 حالة جديدة.. ليبيا تسجل أكبر معدل إصابات بكورونا في يوم واحد منذ انتشار الوباء

20 حالة جديدة.. ليبيا تسجل أكبر معدل إصابات بكورونا في يوم واحد منذ انتشار الوباء ارتفاع حالات كورونا في ليبيا إلى 99 بينها 17 حالة في سبها

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا حيث أفاد في بيان استثنائي أن من بين الحالات 17 حالة موجبة مخالطة للحالتين اللتان سجلتا في سبها.

وأضاف المركز، أن حالتين جديدتين من المنطقة الجنوبية جرى تسجيلهما بمدينة طرابلس وتم تحويلهما إلى غرف العزل المخصصة بعد أن تم الكشف عليهما بمجمع زاوية الدهماني ومستشفى الاستقلال (الخضراء).

وكشف المركز، تسجيل حالة واحدة جديدة عائدة من السفر من دولة تركيا بتاريخ 18 مايو الجاري

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهالي سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية، كما شدد على عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وبهذه الحصيلة الجديدة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 99 حالة منها 55 حالة نشطة 40 حالة شفاء و4 حالات وفاة.