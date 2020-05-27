والد أحد ضحايا تفجيرات القبة الإرهابية: فقدت ابني سندي في ظروف الحياة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يعلم الجميع أن التنظيمات الإرهابية مجردة تمامًا من صفة الإنسانية بجرائمها وأفعالها التي لايمكن لأي صاحب عقل وفطر سليمة أن يتقبلها أو يستسيغها تحت أي عذر أو حجة عير أن تلك الأفعال ماهي إلا جرائم ترفضها كافة الأديان والشرائع.

مجازر كثيرة ارتكبها الإرهابيين في ليبيا ضد المواطنين الذين رفضوهم إلا أنهم لم يرضخوا لهم ولم يستجيبوا لكل أساليبهم بل على العكس أظهروا لهم العداء والكره والمقاومة بكل الطرق المتاحة أقلها الهجرة من المدينة التي استقروا بها إعلانًا لرفض ما جاؤا به من فكر إرهابي ضال.

ورغم القسوة والجرائم البشعة التي نفذها عناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في حق الليبيين إلا أنهم أصروا على مواصلة العداء والرفض للإرهاب والإرهابيين سرًا وعلانية.

واستخدم الإرهابيين طرق كثيرة في الإرهاب والتخويف والترويع وكأنهم يريدون إيصال رسالة لمن يرفضهم ويعاديهم أن مصيركم الموت والتعذيب وغيرها من الأساليب الإرهابية التي لاتمت للإسلام بصلة.

تفيجرات القبة المزدوجة في صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من فبراير 2015 كان أحد الأعمال الإرهابية البشعة التي نفذه التنظيم داعش الإرهابي ردًا على المقاومة التي لقيها التنظيم من أهالي المدينة وباقي المدن والمناطق المحيطة بمدينة درنة حيث تم التضييق عليهم.

التفجير الأول استهدف مقر مديرية أمن القبة والتي تقابلها محطة للوقود تجمع المواطنين بعد سماع دوي الانفجار الأولي وكانت خطة الإرهابيين أن يتم تفجير السيارة المفخخة الثانية بعد تجمهر الناس لإسعاف مصابي التفجير الأول وهذا ما حدث تماما بمدينة القبة التي تبعد 40 كلم غرب مدينة درنة و 50 كلم شرق مدينة البيضاء قضي جراء هذه التفجيرات أكثر من 42 شخص منهم 6 من العمالة المصرية وأكثر من 60 جريح .

وعلى الفور تبني تنظيم داعش التفجيرين وأعلن عن مسؤوليته عنهما وأعلن عن منفذيها .

ولم يكن ذلك اليوم عاديا في حياة بعض الأسر التي زارتهم أخبار ليبيا 24 ووثقت تلك اللحظات الموجعة التي سببها لهم الإرهاب في تلك المجزرة التي يندي لها الجبين فقد تحولت الجثث إلى أشلاء وسال نهر من الدماء في موقع التفجير وثقته الصور ومقاطع الفيديو التي رصدتها أخبار ليبيا 24 حينها .

من ضمن الضحايا الشاب عبد الرحيم أبريك الفرجاني مواليد التسعينات وهو أكبر إخوته، ويقول الوالد أبريك الفرجاني لأخبار ليبيا 24 حرقته على فراق ابنه، كان ابني سندي في ظروف الحياة في ذلك اليوم عند دوي التفجير الأول خرج مسرعا كأغلب شباب الحي لأن مكان التفجير قريب من المنزل وماهي إلا لحظات حتى دوي التفجير الثاني الأكثر حقدا وغلا .

ويتابع الوالد أبريك لك أن تتصور المشهد أشلاء متناثرة ودماء ودخان مشهد ما كنت أتوقع أن أراه في حياتي الصراخ يملا الأرجاء وقلوبنا معلقة على الجميع فنحن في منطقة نعرف بعضنا البعض وبييننا عشرة ومودة ومعروف وكلنا أسرة واحدة .

ويسرد أبريك الفرجاني تفاصيل الهجوم الإرهابي حيث بدأ المواطنون والأهالي في إسعاف المصابين والجرحى بجهود ذاتية من الجميع كل شخص هرع بما لدية لنقل الجثث والأشلاء إلى مستشفي القبة المتواضع الذي لم يستطع على استيعاب المصاب وبداء الأسعاف والنقل إلى مستشفيات المدن المجاورة ، لم يكن المشهد والموقف بالهين أو السهل المصاب جلل وهو مصاب القبة كلها بل ليبيا كلها .

وجدت ابني وقد فارقت روحه جسده بهذا الفعل الخسيس الجبان ودفن مع جيرانه في جنازة اقشعرت لها الأبدان، وكان المأتم جامع وشامل لجميع الضحايا فنحن كما قلت سابقاً أسرة واحده .

وأشار إلى أنه في ذلك اليوم وخلال استقبال التعازي أصدر أهالي المنطقة بيان لتأييد القائد العام المشير خليفة حفتر في حربه ضد الإرهاب المنتشر في البلاد حينها .