مكافحة الأمراض: حالتي سبها المصابة بكورونا لديهما تاريخ اختلاط بوالدة الشاب المصاب

أخبار ليبيا24

ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحاليتن الجديدتين بفيروس كورونا المستجد من الجنوب الليبي التي تم تسجيلها كأول حالتين هي لشاب عمره 36 عام، وخالته عمرها 55 عام.

وأضاف المركز أنه بحسب المعلومات الأولية من فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني فإن الحالتين لديهما تاريخ اختلاط بوالدة الشاب المصاب المتوفية في 26 مايو بعد أن عانت من ارتفاع في درجة حرارة جسمها ولديها تاريخ مرضى سابق بداء السكري.

ولفت المركز الوطني إلى أن فريق الرصد والتقصي بالمركز الوطني قام بأخذ عينة من السيدة المتوفية للتأكد من إصابتها أو عدم إصابتها بالفيروس، ومن ثم تحديد مصدر العدوى ومتابعة مخالطيها.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الفريق بقوم أيضًا بمتابعة المخالطين للحالتين وحصرهم وأخذ العينات، مؤكدًا أنه تم عزل الحالتين لضمان عدم انتشار الفيروس.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأقرباء الحالتين والسيدة المتوفية باتباع إرشادات الوقاية وعدم التجمع خلال تأدية واجب العزاء لتقليل ومنع انتشار الفيرس.

يشار إلى أن إجمالي الحالات في ليبيا وصل 77 حالة، والحالات النشطة 34، وعدد المتعافين 40 حالة، وعدد الوفيات 3، في حين بلغ عدد العينات التي تم فحصها بمعمل طرابلس حتى ا أمس الإثني 4626 عينة.