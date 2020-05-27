مصراتة تفتح مقر جديد للمجلس البلدي
المجلس البلدي اتخذ المبنى التاريخي بالمدينة مقرًا دائما له
أخبار ليبيا 24 – خاص
افتتحت مدينة مصراتة صباح اليوم الأربعاء، مبنى البلدية الذي يعرف بالمبنى التاريخي وسيكون المقر مكان دائما لتسيير الأعمال الإدارية للبلدية .
وشهد حفل الافتتاح حضور عميد المجلس البلدي مصراتة مصطفى كرواد و أعضاء المجلس اضافة الى وكيل الديوان بالبلدية .
هذا وحضر أيضا الافتتاح مسؤولي القطاعات الخدمية، وأعيان البلدية .
وقام عميد بلدية مصراتة بتكريم عضو المجلس المحلي السابق عطية الدريني لدوره في استكمال مشروع صيانة المبنى، إضافة إلى تكريم أعضاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتعاونهم مع المجلس البلدي.