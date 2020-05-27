مصراتة تفتح مقر جديد للمجلس البلدي

المجلس البلدي اتخذ المبنى التاريخي بالمدينة مقرًا دائما له

13

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتحت مدينة مصراتة صباح اليوم الأربعاء، مبنى البلدية الذي يعرف بالمبنى التاريخي وسيكون المقر مكان دائما لتسيير الأعمال الإدارية للبلدية .

وشهد حفل الافتتاح حضور عميد المجلس البلدي مصراتة مصطفى كرواد و أعضاء المجلس اضافة الى وكيل الديوان بالبلدية .

هذا وحضر أيضا الافتتاح مسؤولي القطاعات الخدمية، وأعيان البلدية .

وقام عميد بلدية مصراتة بتكريم عضو المجلس المحلي السابق عطية الدريني لدوره في استكمال مشروع صيانة المبنى، إضافة إلى تكريم أعضاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتعاونهم مع المجلس البلدي.

المزيد من الأخبار

والد أحد ضحايا تفجيرات القبة الإرهابية: فقدت ابني سندي في ظروف الحياة

صهر الإرهابي “أبو الليث الليبي” : قوات الوفاق وضعت خطة سرية جدًا لتحرير…

تسجل حالتين جديدتين بفايروس كورونا

أسرة نادي دارنس تزور دار المسنين مسه

المزيد

والد أحد ضحايا تفجيرات القبة الإرهابية: فقدت ابني سندي في…

صهر الإرهابي “أبو الليث الليبي” : قوات الوفاق…

تسجل حالتين جديدتين بفايروس كورونا