لافروف يؤكد لعقيلة صالح عدم جدوى الحل العسكري في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اتصالٍ هاتفي أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتبادلا عقيلة صالح مع لافروف خلال المكالمة، وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في البلاد وسُبل الوصول إلى حل يُنهي الأزمة الليبية، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

وأكد لافروف، عدم جدوى الحل العسكري في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم البناء على مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإيجاد حل سياسي، على حد قوله.

وشدد الطرفان، على ضرورة التعجيل بإطلاق حوار بناء وتطبيق مُخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وقرار مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.