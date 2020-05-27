عقيلة يستقبل وفدا رفيعا من القيادة العامة للجيش في القبة لبحث آخر المستجدات

عقيلة يستقبل وفدا رفيعا من القيادة العامة للجيش في القبة لبحث آخر المستجدات رئيس مجلس النواب يؤكد استمرار جهوده مع المجتمع الدولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

أجري وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي زيارة إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة القبة شرق ليبيا.

واستقبل عقيلة اليوم الأربعاء الوفد المكون من الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس أركان الجيش والفريق صقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية واللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام واللواء محمد السنوسي التبو رئيس هيأة التنظيم والإدارة.

وقال المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد صافي، “إن هذا القاء جاء لتهنئة المستشار عقيلة صالح، القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك وتم خلال اللقاء التطرق إلى آخر مستجدات محاور القتال في طرابلس وكيفية التصدي ودحر العدوان التركي السافر على الأراضي الليبية والمليشيات التي يدعمها”.

وأضاف الصافي، إن “عقيلة صالح على أهمية تظافر الجهود دعما لقواتنا المسلحة لمكافحة الإرهاب في كل ربوع ليبيا”، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب يعمل حثيثا مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف من حكومة فائز السراج.

وقال الصافي، إن الفريق الناظوري أكد على حتمية العمل وبذل مزيد من الهمم لدحر الإرهاب وحث المجتمع الدولي على رفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة، كما أكد أن العمل على المسار السياسي للعملية الانتقالية في ليبيا مع المجتمع الدولي.