عقوب يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة في سبها بعد تسجيل حالتي كورونا

عقوب يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة في سبها بعد تسجيل حالتي كورونا

أخبار ليبيا24

طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية في سبها تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشدده للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ودعا عقوب المواطنين ، بضرورة الحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن الزحام والتجمعاته والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أي عدوى محتملة.

وشدد وزير الصحة على اللجنة الاستشارية الطبية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ضرور توخي الحيطة والحذر لكافة الكوادر الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة كافة المخالطين و حجر المنطقة التي سجلت بها الحالات.

ودعا وزير الصحة “المواطنين إلى المزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة، و تطبيق إجراءات الحجر المنزلي للوقاية من الفيروس لضمان سلامة الموقف الصحي في ليبيا.

وأوصي عقوب المواطنين وكافة الجهات العامه والخاصة ذات العلاقة في وضع خطتها إلى العمل بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص.

وأكد وزير الصحة بأن الدولة الليبية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض الوبائية أو المعدية لليبيا .

وكان مركز سبها الطبي أعلن أمس الثلاثاء رفع حالة الطوارئ القصوى وذلك بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلدية .

وطلب المركز في بيان له من الجميع التقيد بمنع الزيارات منعاً باتاً ومنع تواجد أي مرافق مع أي حالة بالمركز يتم إدخالها .