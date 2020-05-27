عبر انستغرام.. طارق التايب يحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا التايب يعرب عن أمله في انتهاء جائحة كورونا والعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى

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حث اللاعب الليبي طارق التايب جمهوره ومحبيه بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة وباء كورونا المستجد معربا عن أمانيه بانتهاء الجائحة والعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى.

وقال طارق التايب، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”: “جمهوري العزيز اشتقت لكم. اليوم لأول مرة أركض بعد شهرين ونصف من الحظر. وبصراحة الركض خارج المنزل له طعم خاص خصوصا مع الأجواء الممطرة والجميلة”.

وأضاف: “إن شاء الله تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا لكن علينا الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية بصورة كبيرة ولا نقلل منها. وربنا يزيح عنا هذه الغمة ونعود كما كنا”.