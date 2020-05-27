زليتن تكشف عن إصابة بفيروس كورونا جديدة بالمدينة الحالة المصابة الجديدة كانت مخالطة لشخص راجع من تركيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مركز العزل بزليتن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمدينة زليتن، منوها أن الحالة مخالطة لحالة أخرى .

المركز أوضح أن الحالة المصابة الجديدة كانت مخالطة لشخص راجع من تركيا للمدينة.

وأضاف أن فريق قسم العزل يتابع الحالة وهي لا تعاني إلا من أعراض بسيطة جدا .

وطالب المركز كل العائدين من السفر التواصل مع فرق الرصد بقسم العزل لأخذ مسحات منهم، وذلك لسلامتهم وسلامة أهلهم وسلامة مدينتهم .

وكان المركز الوطني لمكافحة الامراض قد أعلن اليوم الأربعاء تسجيل حالتين إصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات في ليبيا 79 حالة إصابة .