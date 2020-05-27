رحلة للعودة بالعالقين من المملكة السعودية

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أخبار ليبيا24

أعلنت الخطوط الجوية الليبية عن قيامها برحلة يوم الجمعة المقبل لمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك للعودة بالركاب الليبين العالقين.

وكانت الخطوط الجوية قد سيرت الأربعاء الماضي رحلة من مطار مصراتة للعودة بمواطنين ليبين عالقين في تونس.

وباشرت شركة الخطوط الجوية الليبية، منذ بداية شهر مايو في تسيير رحلات استثنائية للعودة بالليبيين العالقين بالخارج، في ظل تعليق حركة الطيران من وإلى المطارات الليبية بسبب الاحتياطات المفروضة لمجابهة جائحة «كورونا».

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