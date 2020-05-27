حمدو الهوني يطلق حملة لمساعدة مرضى الأورام

أخبار ليبيا24

أطلق النجم الليبي حمدو الهوني حملة لمساعدة مرضى الأورام حملت شعار “معاً نحارب السرطان”.

وقال الهوني :”رأيت ومعي بعض زملائي اللاعبين أن نلعب دورا جديدا ليس على أرض الملعب هذه المرة وإنما على أرض الوطن”.

وأضاف خلال منشور على صفحته على “فيسبوك” :”ربما لايعلم الجميع أن مراكز علاج الأورام في أغلب المدن والقرى الليبية تعاني من نقص الإمكانيات والأدوية , وأن بعض المرضى يتردد على أكثر من مركز ويتنقل مسافات طويلة حتى يتحصل على علاجه”.

وأوضح النجم الليبي أن بعض المراكز لم تتحصل على دعم من جهاز الإمداد الطبي وهذا يزيد من معاناة المرضى, وحتى إن توفر فإنه لايكاد يكفي.