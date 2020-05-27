توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس في ليبيا

أخبار ليبيا24

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة الصادرة اليوم الأربعاء على أغلب مناطق الشمال والوسط معتدلة .

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تميل للارتفاع نسبيا على مناطق الجنوب مع سماء مغيمة على بعض مناطق الجنوب الغربي وفرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها زوابع رعدية خاصة على المناطق الحدودية الممتدة من غدامس إلى غات.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تترواح ما بين (22 – 28) مْ ، وتتراوح على مناطق الجنوب ما بين (34 – 38) مْ بينما ولاتتجاوز (33) مْ على الحمادة – ابوانجيم ومزدة.