تسجل حالتين جديدتين بفايروس كورونا

المركز الوطني : الحالة الجديدة كلها لعائدين من السفر

12

أخبار ليبيا 24 –  خاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا لعائدين من السفر .

وقال المركز إنه استلم عدد “218” عينة منها “216 “عينة سالبة .

وكشف أن العينات التي تم استلامها كانت “148” من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس و”7″ من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة و “54” عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، إضافة إلى “9” من مستشفى طرابلس الجامعي .

وشهدت سبها يوم أمس الثالاثاء تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا .

وسجلت ليبيا حتى الآن “79” حالة إصابة منها “40” حالة شفاء، و”3″ وافيات .

المزيد من الأخبار

والد أحد ضحايا تفجيرات القبة الإرهابية: فقدت ابني سندي في ظروف الحياة

صهر الإرهابي “أبو الليث الليبي” : قوات الوفاق وضعت خطة سرية جدًا لتحرير…

أسرة نادي دارنس تزور دار المسنين مسه

مصراتة تفتح مقر جديد للمجلس البلدي

المزيد

والد أحد ضحايا تفجيرات القبة الإرهابية: فقدت ابني سندي في…

صهر الإرهابي “أبو الليث الليبي” : قوات الوفاق…

أسرة نادي دارنس تزور دار المسنين مسه