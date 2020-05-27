تخريب جديد يطال منظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي

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أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة حدوث اعتداء طال (16) بئرا بالحقل الشرقي حيث أوضح قيام أفراد بعمليات تخريب المعدات بداخل غرفة التحكم بالقدرة (PCU) وقطع الأسلاك الكهربائية.

وقال الجهاز، إن بهذا العمل فقد وصل عدد الآبار التي تم الاعتداء عليها إلى (123) بئرا مما أسفر عن فقد ما يقارب عن (460,000) متر مكعب يوميا من الماء.

وناشد جهاز النهر الجهات العسكرية والأمنية بتحمل مسئوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.