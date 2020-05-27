بينها سرقة مليون دينار من منزل مواطن..أمن بنغازي تضبط مروجي مخدرات من بوهديمة “تجار الأكشاك”

أخبار ليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط ثلاثة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة أو ما يعرف بـ “الأكشاك”.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في المديرية أنه استجابةً لنداء المواطنين بمنطقة بوهديمة تم تكليف أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي وذلك لجمع أكبر قدر من المعلومات حول مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة أو ما يعرف بالأكشاك .

وأفاد أنه عند التحري وجمع المعلومات عن أحد مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بالمكان الذي يعرف بالأكشاك بمنطقة بوهديمة تبين أنه ينتمي إلى تشيكل عصابي يمتهن السلب والسطو المسلح والسرقة .

وأضاف أنه على الفور قام قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي باإعداد كمين مُحكم له في منطقة بوهديمة حيث تمت مشاهدته متلبسًا بعملية البيع وفور نزول الأعضاء المُكلفين بالمهمة أشار إليهم بسلاح ناري (نوع تير) وقام بالرماية على الأعضاء المُكلفين بمهمة التحري.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه أثناء الرماية حاول المتهم الهروب ولكن تم ضبطه وبحوزته عدد 108 قطعة مخدر نوع حشيش وأقراص مهلوسة نوع (ترامدول )وقراص مهلوسة نوع (بترل).

وأشار المكتب إلى أنه بالااستدلال معه اعترف بأنه يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة ؛ وأثناء مرحلة الااستدلال تبين أنه يشتري هذه السموم من شخص آخر وهو كذلك من منطقة بوهديمة.

وأكد المكتب ان المتهم اعترف بأنه يتعاطي المواد المُخدرة والأقراص المهلوسة والخمور ، واعترف بأنه قام بالرماية على الأعضاء المُكلفين بمهمة التحري لغرض إخافة الأعضاء وأنه لم يتوقع دخول الأعضاء المُكلفين في منطقة بوهديمة لضبطه.

وأوضح مكتب الإعلام أن المعني أقر أيضًا أنه ينتمي لتشكيل عصابي وأنه شارك معهم في عدة سرقات داخل مدينة بنغــازي بالتحديد من المعارض الخاصة ببيع المركبات الآلية وأن هذا التشيكل العصابي مُكون من رئيس للعصابة وعدة أشخص بينهم نساء.

وذكر المكتب أن المتهم اعترف بأنه شارك في عمليات سلب وسطو مسلح رفقة هذا التشكيل العصابي ، واعترف بأنه قام بمشاركة في واقعة سرقة ورشة في منطقة بوهديمة ، واعترف بأنه شاهد على عدة وقائع سرقة لمركبات آلية بمدينة بنغازي.

وأكد المكتب أن المعني قام بانتحال شخصية رجل شرطة برتبة ملازم ثاني وقام أثناء انتحاله لشخصية ضابط بإقامة استيقافات تحت كوبري بوهديمة حيثُ يقوم بأخذ البضائع من المركبات المارة المتمثلة في المواد الغذائية واللحوم والدواجن، لافتا إلى أنه قام بهذه الأفعال منذ عام 2014.

وبين مكب الإعلام أن المتهم اعترف أيضاً أن من ضمن عمليات السرقة التي قام بها رفقة هذا التشكيل العصابي واقعة سرقة منزل مواطن في منطقة بالعون وسرقة خزنة بها مبلغ وقدره مليون دينار 1000,000د.ل وهواتف نوع (آيفون ) ومجوهرات ذهبية.

وتابع مكتب الإعلام أن من ضمن الاعترافات، اعترف عن شخص آخر وأن هذا الشخص يقوم ببيع المخدرات والأقراص المهلوسة في كشك بمنطقة بوهديمة وشخص ثالث يقوم بإيصاله ويقوم إيضاً بتوصيل المُخدرات للزبائن .

وأفاد مكتب الإعلام أنه حول إيرادات الكشك الذي يعمل فيه يقدر بحوالي بـ 40 – 45 ألف دينار، موضحًا أن بعض الأكشاك القائمة على بيع المخدرات تصل إيراداتها يومياً إلى 120 ألف دينار يومياً.

وأوضح المكتب أن أعضاء البحث الجنائي بمُـديرية الأمن قاموا بالبحث والتحري على الشخص الثاني والثالث وتم ضبطهما في منطقة الليثي والااستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهم وبالتوسع في الااستدلال مع الثاني اعترف بأنه يقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة في احد الأكشاك بمنطقة بوهديمة مقابل مبلغ مالي وقدره مئة وخمسون دينار يومياً واعترف بأن الثالث يقوم بإيصاله وتعاطي المخدرات معه وأنه يقوم بتوصيل مخدر الحشيش للزبائن حسب الطلب.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراء.