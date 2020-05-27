بعد تسجيل حالتي كورونا..إعلان حالة الطوارئ بمركز سبها الطبي

أخبار ليبيا24

أعلن مركز سبها الطبي اليوم الثلاثاء رفع حالة الطوارئ القصوى وذلك بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلدية .

وطلب المركز في بيان له من الجميع التقيد بمنع الزيارات منعاً باتاً ومنع تواجد أي مرافق مع أي حالة بالمركز يتم إدخالها .

وشدد المركز على أنه لن يستقبل الحالات غير الطارئة وبخصوص قسم الولادة منع المركز تواجد أي مرافق مع الحالة .

هذا وأكد مركز سبها الطبي منع جميع العمليات غير الطارئة مقتصرا العمليات على عمليات إنقاذ الحياة فقط .

من جهة أخرى قامت إدارة مركز سبها الطبي بتسليم بدل طبية وقائية مخصصة للتعامل مع الحالات المصابة لحماية العناصر الطبية والطبية المساعدة المناوبين داخل المركز .