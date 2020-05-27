النعاس يطالب الحكومة الليبية بدعم بلدية سبها بشكل عاجل لمواجهة جائحة كورونا إثر تسجيل حالات مرتفعة بالمدينة

أخبار ليبيا24

طالب آمر منطقة سبها العسكرية، العميد عبد القادر النعاس، الحكومة الليبية بسرعة دعم بلدية سبها بالمعدات الطبية خاصة بسيارات إسعاف وأجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الغاز لمواجهة جائحة كورونا واصفا الوضع الوبائي في المدينة والمدن المجاورة لها بـ “الخطير” بعد ظهور حالات إصابة مرتفعة بالفيروس ووفاة حالتين.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع طارئ ضم عميد بلدية سبها ومخاتير المحلات، ومدير أمن سبها، ومدير مركز سبها الطبي، وأعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز، لتدارس الوضع في المدينة وتداعيات اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.

وشدد النعاس على ضرورة تنفيذ ساعات الحظر بدقة والتقليل من الازدحام والتقليل من المناسبات الاجتماعية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض مساء اليوم الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا منها 17 حالة موجبة مخالطة للحالتين المسجلتين في السابق بسبها.