المسماري ينفي بشكل قاطع حصول الجيش على طائرات حربية حديثة

أخبار ليبيا24

نفى الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، حصول الجيش الوطني الليبي لطائرات حديثة مؤكدا أن كل ما جرى تداوله خلال اليومين الماضيين هو حرب إعلامية وتضليل يمارس على المتلقي الليبي.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، “ننفي نفيا تاما وصول أي طائرة حديثة للقوات المسلحة”، مشيرًا إلى أن الحصول على طائرات حديثة يحتاج لعقود دولية، كما أن ليبيا لازالت تحت قرار حظر توريد السلاح.

وأضاف المسماري، أن لدى الجيش الليبي لديه طواقم فنية ليبية تقوم منذ 2014 بصيانة الطائرات لإدخالها في الخدمة.

وفي إطار العمليات الحربية، قال المسماري، “إن منطقة شرق مصراتة تشهد هدوءً حذرًا ولا توجد أي عمليات جوية خلال الأسبوع الماضي، أما في طرابلس فهناك اشتباكات في محور الكاريزما حيث صدت القوات المسلحة هجوم على منطقة كوبري المطار وكبدت العدو خسائر كبيرة”.

وأضاف، “الأمور في محور الكاريزما تسير في صالح القوات المسلحة والعدو يحاول تحقيق إنجازات ولكن قواتنا قادرة على تحقيق النصر”.

وحذّر المسماري من قيام قوات الوفاق بإدخال الأسر إلى منطقة عين زارة جنوب العاصمة لمنازلهم لاستخدامهم كدروع بشرية.