الخرطوش: هجوم كبير لقوات الوفاق على محور كازيرما وكوبري المطار

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قال عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء إن قوات الوفاق تشن هجومًا كبيرًا على محور كازيرما وكوبري المطار.

وجاء هجوم قوات الوفاق على محور كازيرما وكوبري المطار عقب هجوم يوم أمس الثلاثاء الذي تلقت فيه قوات الوفاق هزيمة كبيرة وسيطرة القوات المسلحة على محوري كازيرما وكوبري المطار بعد اشتباكات قوية لأكثر من 6 ساعات.

وأضاف الخرطوش – أمس الثلاثاء – أن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف قوات الوفاق، مؤكدًا أنه تم القضاء على قادة من كتائب مدينة الزاوية.

وأشار عضو الشعبة إلى أنه الوحدات العسكرية القتالية قدمت درسًا كبيرًا في محاور القتال رغم الدعم الكبير بالأسلحة والمرتزقة المقدم للمليشيات من قبل الأتراك.