أسرة نادي دارنس تزور دار المسنين مسه

أسرة النادي تكرم القائمين على الدار لجهودهم الاجتماعية والإنسانية البارَّة خدمةً للنزلاء

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أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت أسرة نادي دارنس متمثلة في مجلس الإدارة والرابطة الاجتماعية ورابطة المشجعين زيارة إلى دار المسنين في مسه، لمعايدة نزلاء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقامت أسرة نادي دارنس بتكريم القائمين على الدار لجهودهم الاجتماعية والإنسانية البارَّة خدمةً للنزلاء ووقوفاً على احتياجاتهم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تهتم بها إدارة نادي دارنس الرياضي الاجتماعي .

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