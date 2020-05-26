بعد القبض على الإرهابي السوري الرويضاني جنوب طرابلس.. ليبيا ستكون مصيدة للإرهابيين المدعومين من تركيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، عن القبض على الإرهابي سوري الجنسية محمد الرويضاني المكنى بـ”أبوبكر الرويضاني”، من قبل وحدات الجيش الوطني.

وقد قبضت قوات الجيش الليبي على الداعشي الرويضاني أمس الأحد، أثناء قتاله بجانب قوات حكومة الوفاق في محاور العاصمة طرابلس، بعد أن نقلته تركيا إلى ليبيا رفقة الآلاف من المرتزقة السوريين والأجانب لدعم حكومة الوفاق.

واعتبر المسماري، في بيان له أمس، أن الرويضاني أحد أخطر عناصر تنظيم داعش في سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام، مضيفا أن هذا دليلاً آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة، وفق قوله.

من هو الرويضاني؟

ويعد محمد الرويضاني (الأربعيني من عمره) من أبرز القيادات الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا والمنطقة، وهو من سكان منطقة باب عمرو بمحافظة حمص السورية، وهو قيادي في فيلق الشام التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي انضم إليهم سنة 2016 بعد ترك تنظيم داعش على خلفية خلاف الاخير مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

والتحق الرويضاني بتنظيم داعش في سبتمبر عام 2014 قبل أن ينضم لفيلق الشام، الذي تم تشكيله برعاية تركية، وقد تلقى تدريبات متقدمة في بلدة تل رفعت مع نهاية عام 2014، ولاحقا شارك في معارك الجيش التركي ضد الأكراد شمالي سوريا.

وكشفت مصادر في خلية الصقور بالاستخبارات العراقية، أن البويضاني شارك في تصفية عدد من القيادات الكردية في قولت سوريا الديمقراطية، كما أشرف على عمليات تعذيب ونهب منازل الأكراد في شمال سوريا.

ردود فعل مرحبة

وأثار خبر إلقاء الجيش الوطني الليبي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني بالعاصمة طرابلس، ردود أفعال مرحبة على الصعيد المحلي والخارجي، وثمن الليبيين جهود قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل القبض على الإرهابيين القادمين إلى البلاد لإثارة الفوضى.

وأشاد الناشط السياسي والحقوقي فرج زيدان، بالجهود الكبيرة للقوات المسلحة في تحرير ليبيا وتطهيرها من الأنجاس والتكفيرين الذين تقاطروا على البلاد من كل حدبٍ وصوب والذين لديهم سجلات إجرامية فضيعة في سوريا وغيرها، وكذلك عصابات الميلشيات والمرتزقة الذين يدعمهم التنظيم الدولي للإخوان المفسدين الإرهابي والنظام التركي الإجرامي.

صيد ثمين

ووصف زيدان القبض على الرويضاني بـ”الصيد الثمين” قائلا: “صيد ثمين وثمين لقواتنا المسلحة من خلال ضبط أكبر العناصر الإجرامية والتكفيرية العالمية التي تعمل وفقاً لتوجيهات المخابرات التركية المدعو محمد البويضاني أحد أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي وأمير ما يسمى بفيلق الشام الإجرامي”.

وأضاف زيدان، أن هذا يؤكد كل الأسباب والمبررات التي ساقتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من أنها ماضية نحو طرابلس وبعض مناطق المنطقة الغربية، إذ أنه لا يمكن الحديث عن استقرار الدولة وأمنها أو الحديث عن عملية سياسية او انتخابية أو حتى دولة القانون بوجود هذه المجموعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب، على حد قوله.

وبهذا الصيد الثمين للجيش الوطني الليبي، يذكر الليبيين العالم بالأهداف التي خرج من أجلها الجيش الوطني وعلى رأسها محاربة الإرهابيين الذين جاءوا إلى ليبيا من أجل الحصول على الأموال وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد.

علاقة تركيا بالإرهاب

ويرى مراقبون، أن سقوط أقطاب الإرهاب في ليبيا الواحد تلو الأخر دليل لا يقبل الشك على غايات الجيش الليبي الذي أعلن في 4 أبريل 2019 عزمه على تحقيق الاستقرار في ليبيا بنزع أسلحة المليشيات والقضاء عليها، في وقت فضح فيه هؤلاء الإرهابيون علاقات حكومة الوفاق والمخابرات التركية بتنظيم داعش الإرهابي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في يناير الماضي بدء نشر جنود أتراك في ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، مؤكدا أنه استعان بعدد من ما أسماهم بـ”الجيش الوطني السوري” (المعارضة السورية) في المعارك الدائرة بالعاصمة طرابلس.

وعبر جسر جوي أقامه أردوغان بين إسطنبول وطرابلس لنقل المرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا، من بينهم العشرات من العناصر الإرهابية، وذلك من أجل إيقاف تقدمات الجيش الوطني نحو تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة ومن يدعهم من الإرهابيين.

يذكر أن القوات المسلحة الليبية قد ألقت في أكتوبر 2018 القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي الملقب بـ”أبو عمر المهاجر”، أثناء عملية أمنية تمت في مدينة درنة شرقي ليبيا، الذي كان في حي المغار بمدينة درنة وقت إلقاء القبض عليه، وكان يرتدي حزامًا ناسفًا، لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية الأمنية.