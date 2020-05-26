القوات المسلحة تتحفظ على 17 جثة لقوات الوفاق

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كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من التحفظ على عدد “17” جثة ترجع لعناصر قوات الوفاق بعد سحبها من ميدان المعركة في محور عين زارة.

وأفاد المصدر أن التحفظ على الجثث تم أثناء محاولة قوات الوفاق التقدم باتجاه نقاط القوات المسلحة في محاور عين زارة وكوبري المطار و كازيرما ليتم التصدي لها وإيقاع أكبر خسائر في صفوفهم على مستوى الأفراد والآليات.

وأوضح المصدر أنه تم سحب 11 جثة من محور كازيرما، و من محور عين زارة 4 جثث بالإضافة إلى جثتين تحفظت عليها كتيبة 116 مشاة.

وكان عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة المنذر الخرطوش أعلن اليوم الإثنين أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على محوري كزيرما وكوبري المطار بعد اشتباكات قوية صباح اليوم لإكثر من 6 ساعات.

وأضاف الخرطوش أن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف قوات الوفاق، مؤكدًا أنه تم القضاء على قادة من كتائب مدينة الزاوية.

وأشار عضو الشعبة إلى أنه الوحدات العسكرية القتالية قدمت درسًا كبيرًا في محاور القتال رغم الدعم الكبير بالأسلحة والمرتزقة المقدم للمليشيات من قبل الأتراك.