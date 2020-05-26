الشؤون الصحية البيضاء: 191 عائد من السفر ينتظرون الكشف النهائي للعودة لمنازلهم

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أعلنت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن الفرق التابعة لمركز الرصد والتقصي البيضاء باشرت ظهيرة الإثنين بالكشف عن جميع نزلاء أحد الفنادق العائدين من الخارج والذين تم حجرهم بالفندق و كان عددهم (191).

وأوضحت إدارة خدمات الشؤون الصحية أن الكشف يعتبر نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.