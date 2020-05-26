الشؤون الصحية البيضاء: 191 عائد من السفر ينتظرون الكشف النهائي للعودة لمنازلهم
أخبار ليبيا24
أعلنت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن الفرق التابعة لمركز الرصد والتقصي البيضاء باشرت ظهيرة الإثنين بالكشف عن جميع نزلاء أحد الفنادق العائدين من الخارج والذين تم حجرهم بالفندق و كان عددهم (191).
وأوضحت إدارة خدمات الشؤون الصحية أن الكشف يعتبر نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.
وأشارت إلى أن الحالة الصحية لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وفي انتظار نتيجة التحاليل التي تم أخذها من النزلاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.