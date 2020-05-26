الشؤون الصحية البيضاء: 191 عائد من السفر ينتظرون الكشف النهائي للعودة لمنازلهم

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أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن الفرق التابعة لمركز الرصد والتقصي البيضاء باشرت ظهيرة الإثنين بالكشف عن جميع نزلاء أحد الفنادق العائدين من الخارج والذين تم حجرهم بالفندق و كان عددهم (191).

وأوضحت إدارة خدمات الشؤون الصحية أن الكشف يعتبر نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وفي انتظار نتيجة التحاليل التي تم أخذها من النزلاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

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