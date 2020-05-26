الخرطوش: الوحدات العسكرية تبسط السيطرة على محوري كزيرما وكوبري المطار

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أكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة المنذر الخرطوش اليوم الإثنين أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على محوري كزيرما وكوبري المطار بعد اشتباكات قوية صباح اليوم لإكثر من 6 ساعات.

وأضاف الخرطوش أن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف قوات الوفاق، مؤكدًا أنه تم القضاء على قادة من كتائب مدينة الزاوية.

وأشار عضو الشعبة إلى أنه الوحدات العسكرية القتالية قدمت درسًا كبيرًا في محاور القتال رغم الدعم الكبير بالأسلحة والمرتزقة المقدم للمليشيات من قبل الأتراك.