الخرطوش: الوحدات العسكرية تبسط السيطرة على محوري كزيرما وكوبري المطار
أخبار ليبيا24
أكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة المنذر الخرطوش اليوم الإثنين أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على محوري كزيرما وكوبري المطار بعد اشتباكات قوية صباح اليوم لإكثر من 6 ساعات.
وأضاف الخرطوش أن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف قوات الوفاق، مؤكدًا أنه تم القضاء على قادة من كتائب مدينة الزاوية.
وأشار عضو الشعبة إلى أنه الوحدات العسكرية القتالية قدمت درسًا كبيرًا في محاور القتال رغم الدعم الكبير بالأسلحة والمرتزقة المقدم للمليشيات من قبل الأتراك.
وأوضح الخرطوش أنه بالنسبة لمحور عين زارة، فقد تم تكبيد قوات الوفاق خسائر كبيرة بعد أن قاموا بشنّ هجومٍ غادرٍ على مواقع وحدات القوات المُسلحة بمحور عين زارة.
وأفاد عضو شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية تمكنت من صدّ هذا الهجوم وألحقو العدو خسائراً كبيرة في الأرواح والعتاد.
ولفت الخرطوش إلى أن الاشتباكات لازالت مستمرة بوتيرة أقل أقرب إلى المناوشات في محيط مسجد فاطمة الزهراء.