الإعلام الحربي تنوه بعدم تناول تحركات الوحدات العسكرية

نوّهت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية بعدم تناول أخبار تحركات القوات المسلحة.

وشددت الشعبة في بيان لها على ضرورة الالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية، وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية وتجنب نشر الأخبار الخاطئة.

وأكدت الشعبة على المدونين والنشطاء بنشر الأخبار التي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانباً سرية علينا الالتزام بها وحفاظاً على سلامة الجنود.

ولفتت الشعبة إلى أن نشر الأخبار وتحركات الوحدات العسكرية يُعرّض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة للعديد من المخاطر.