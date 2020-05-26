اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اكتشاف لحالات إصابة جديدة بعد ثلاثة أيام من عدم ظهور أي حالات

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 66 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، مع اكتشاف لحالات إصابة جديدة بعد ثلاثة أيام من عدم ظهور أي حالات.

وقال المركز في بيان صادر عنه، أن المركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020م عدد (66) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (19) عينة

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (12) عينة

ــ مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (6) عينات

ــ مستشفى طرابلس الجامعي عدد (29) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (64) عينة سالبة

ــ عدد (2) عينة موجبة جديدة