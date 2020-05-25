وصول عدد من العالقين في تونس لمدينة بنغازي

سكين كافة القادمين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي في مدينة بنغازي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي عن وصول رحلة من تونس صباح أمس الأحد عبر منفذ مطار بنينا الدولي خاصة بالمواطنين العالقين بالخارج.

وأوضحت الغرفة أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قامت بتنفيذ إجراءات الرصد والتقصي وكذلك إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين الذين وصلوا إلى مدينة بنغازي عند الساعة السادسة والنصف من صباح الأحد .

 وأشارت إلى أن ماقامت به جاء بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

هذا وتم تسكين كافة القادمين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي في مدينة بنغازي.

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