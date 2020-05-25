عميد بلدية تراغن: استهداف مقر اللواء العاشر بعبوة ناسفة دون وقوع خسائر بشرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عميد بلدية تراغن عبدالسلام شنقلة، اليوم الإثنين، استهداف مدخل مقر اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في المدينة الواقعة جنوب ليبيا، بعبوة مفخخة.

وأوضح شنقلة في تصريحه لأخبار ليبيا24، أن الانفجار لم يخلف خسائر بشرية، وأن الأضرار اقتصرت على سيارة كانت بالقرب من مكان المفخخة، نافيا علمه بتبني تنظيم داعش الإرهابي للعملية التي تعتبر الأولى من نوعها في تراغن.

وأشار شنقلة، إلى أن مدينة تراغن مؤمنة بشكل كامل، مؤكدا أن كتائب الجيش الليبي تؤمن جميع مداخل المدينة ومخارجها، وأن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد وقوع اختراق أمني محتمل فيها.

وكانت وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي قد أكدت اليوم الإثنين، إعطاب آلية للكتيبة 628 مشاة تابعة للجيش الوطني الليبي أمس الأول، وإصابة من كان على متنها، وذلك بعد استهدافها بعبوة ناسفة عند مدخل الكتيبة بمدينة تراغن جنوب ليبيا.