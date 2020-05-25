حميدتي: قدمت مبادرة للمصالحة في ليبيا قبلتها حكومة الوفاق ورفضها حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، أنه قدّم مبادرة للمصالحة في ليبيا قبلتها حكومة الوفاق الوطني ورفضها المشير خليفة حفتر، نافيا وجود قوات سودانية تقاتل في الأراضي الليبية.

وقال حميدتي في مقابلة مع قناة “سودانية 24” أمس الأحد، إنه قاد مبادرة للصلح بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي، مضيفا أن الحكومة وافقت على المبادرة التي لم يكشف عن فحواها، لكن حفتر – الذي تواصل معه المسؤول السوداني عبر وسطاء- رفضها.

وصرح حميدتي قائلًا: “نحن أولى أن نصالح بين الليبيين، هناك عائلات سودانية كثيرة في ليبيا وعائلات ليبية كثيرة هنا بالسودان. لا علاقة لي بشكل مباشر مع حفتر، عندي وسطاء معه وأوضحت لهم المبادرة وبالفعل قبلت في البداية لكنها رفضت بعد ذلك”.

ونفى نائب رئيس مجلس السيادة، وجود قوات الدعم السريع السودانية التي يرأسها في ليبيا، مضيفا أنه “لا يمكن أن تصبح قواتنا مرتزقة”، على حد قوله.

يشار إلى أن السودان قد واجهت اتهامات كثيرة بمشاركة قوات من الدعم السريع السودانية في القتال الدائر بليبيا، وهو يتم نفيه بشكل قاطع من المسؤولين بالسودان.