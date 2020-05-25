أزمة كورونا بزليتن تكشف عن نتائج 50 عينة أزمة زليتن : إذا لم اتباع الإجراءات وخاصة حجر الراجعين من السفر فإن السريان المحلي للوباء أمر محتوم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية زليتن، أن عدد 50 عينة لجميع المخالطين للحالات الثلاثة المصابة بزليتن والركاب الاخرين لنفس الرحلة كانت نتائجها خالية من فيروس كورنا .

وأشارت اللجنة ان مسافر واحد تم التواصل معه ورفض الحضور، موضحة أن عينات أُخذت لمسافرين آخرين سترسل للمختبر وبانتظار نتائجها.

وطالبت اللجنة المواطنين الالتزام بالحظر ولبس الكمامات عند الخروج للضرورة وكثرة غسل اليدين والتباعد الاجتماعي .

وشددت أنه إذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات وخاصة حجر الراجعين من السفر فإن السريان المحلي للوباء أمر محتوم .

وكانت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية زليتن، قد أعلنت السبت تسجيل 3 حالات إصابة بمدينة زليتن من العائدين من السفر منوهة إلى أن الحالات بصحة جيدة وقد تم عزلهم، واخذ عينات من المخالطين.