ختام بطولة مرتوبه لكرة القدم الخماسية فوز مرتوبة جاء بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق النصر لقب مسابقة مرتوبة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بعد تفوقه على منافسه الهلال، بركلات الترجيح في نهائي البطولة.

وجاء فوز مرتوبة بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة.

وشارك في منافسات البطولة عدد من نجوم كرة القدم في مرتوبة ودرنة والمناطق المجاورة لها.

وتم عقب ختام البطولة تتويج الفريق الفائز وتكريم اللجان التي أشرفت على المسابقة وسط متابعة جماهيرية كبيرة