الرعيض يشارك في الاجتماع الأول لإدارة الاتحاد العربي للكاراتية

الرعيض يشارك في الاجتماع الأول لإدارة الاتحاد العربي للكاراتية خلال الاجتماع تمت الموافقة على أجندة وبرامج الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2020

أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض في الاجتماع الأول لمجلس أدارة الاتحاد العربي، وجاءت مشاركة الرعيض بصفته نائب رئيس للاتحاد العربي للكاراتية .

وحضر الاجتماع الذي أجري عبر الإنترنت نائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر الرزوقي، ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط بشير الشريف، ورئيس الاتحاد العربي دكتور إبراهيم القناص .

وتم خلال الاجتماع الموافقة على أجندة وبرامج الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2020 منها دورة مدربين للكاتاو دورة مدربين للكومتيه و دورة حكام كاتا و دورة حكام كومتيه و دورة المرأة و دورة الإدارة الرياضية و دورة للطب الرياضي .

كما تم الاتفاق على إصدار صحفية إلكترونية للاتحاد وإقامة دورة الإعداد البدني.