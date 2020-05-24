الأهلي بنغازي يصرف مكافات العيد لكافة الرياضيين إدارة النادي : إجمالي المرتبات التي تم صرفها بلغت ما يقرب نصف مليون دينار ليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، اليوم السبت صرف عيديه لرياضيي الأواسط لكرة القدم ورياضيي كافة الالعاب في النادي، بمناسبة حلول عيد الفطر بقيمة إجمالية قدرها 200 ألف دينار ليبي .

وصرفت إدارة النادي، مكافآت خاصهة لرباعي المنتخب الليبي للشباب على المستوى الذي قدموه، خلال مشاركتهم مع منتخب ليبيا في بطولة العرب بالسعودية.

وكانت إدارة الأهلي، برئاسة خالد السعيطي، أعلنت خلال الأيام الماضية، صرف مرتبات ومستحقات الطواقم الفنية والإدارية العاملة في النادي.

وأكدت أن إجمالي المرتبات التي تم صرفها بلغت ما يقرب نصف مليون دينار ليبي.

جاءت هذه الخطوة من قبل إدارة النادي بعد توقف الأنشطة الرياضية بسبب تفشي وباء كورونا المتجدد.

ويعتبر الأهلي، أول نادٍ في ليبيا يعلن بشكل رسمي صرف عيديات للرياضيين ودفع مرتبات مدربي الأطقم الفنية المختلفة.