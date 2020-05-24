استمرار توافد الليبيين العالقين بلندن ومصر وتركيا الأسبوع الماضي شهد وصول عدد من الرحلات على متنها عالقين بجمهورية التشيك و ألمانيا وتركيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن تسير رحلة لعودة الركاب العالقين فى العاصمة البريطانية (لندن ) اليوم السبت عن طريق مطار تونس قرطاج .

وأشارت الشركة أن موعد وصول الرحلة متوقع إلى مطار مصراته مابين الساعة الواحدة والنصف والثانية ليلًا .

وأوضحت الشركة أن الرحلة تكون عن طريق طائرات مؤجرة إلى مطار تونس قرطاج، ومنها عن طريق طائرات الخطوط الجوية الليبية إلى مطار مصراتة الدولي .

وفي ذات السياق، وصلت إلى مدينة بنغازي أمس الجمعة عبر منفذ مطار بنينا الدولي رحلة قادمة من مصر وأخرى من تركيا على متنها مواطنين كانوا عالقين بالخارج .

وقامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي بتنفيذ إجراءات الرصد والتقصي حيال المواطنين .

كما تم إنهاء كافة إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

وتم تسكين المواطنين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، وتم تسليم بعض المواطنين من بلديتي طبرق والمرج إلى بلدياتهم بإجراءات رسمية.

وشهد الأسبوع الماضي وصول عدد من الرحلات إلى ليبيا على متنها عالقين بجمهورية التشيك و ألمانيا وتركيا.