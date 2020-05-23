مهرب وتاجر أسلحة..مقتل آمر مليشيا سرية الاقتحام نور الدين النعاس

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كشف مصدر مطلع أن آمر مليشيا مايعرف بسرية الاقتحام المدعو نورالدرين أحمد النعاس الزنتاني الشهير “الجليلة” خلال الاشتباكات ضد القوات المسلحة في طرابلس.

وأوضح المصدر أن المليشياوي النعاس من مواليد 1993 ومن سكان طرابلس قبل العام 2011، خرجوا من طرابلس وأقاموا في الزنتان لأن والده كان من ضمن عسكريي النظام السابق.

وأكد المصدر أن المليشياوي تابع للمجلس العسكري لثوار الزنتان بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

وأفاد المصدر أن النعاس يمتهن التهريب وبيع الأسلحة، لافتا إلى أنه أعلن عن مقتله بعد أن استهدفت آلية كان على متنها بصاروخ موجه “كورنيت” من قبل القوات المسلحة في محور الطويشة طرابلس صباح الجمعة.