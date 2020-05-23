شارك في هجوم الأصابعة..وفاة أحد عناصر مليشيات الزاوية في حادث سير أثناء عودته

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ذكر مصدر مطلع أن المليشياوي التابع لقوات حكومة الوفاق أحمد سالم الغويل توفي أثناء عودته إلى مدينة الزاوية نتيجة حادث سير وقع له ليل الجمعة.

وأوضح المصدر أن والد المليشياوي المدعو سالم الغويل يحمل رتبة عقيد لدى ديوان جهاز الشرطة الزراعية في مدينة الزاوية، وهو مقرب من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة سابقا ومناصرا لمتطرفي مجالس شورى بنغازي ودرنه وأجدابيا.

وأفاد المصدر أنه قبل وفاة أحمد كان المدعو سالم الغويل اجتمع مع مجموعة من المتطرفين الهاربين من مدن بنغازي ودرنه في مدينة الزاوية لتناول وجبة الإفطار.