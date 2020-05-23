شارك في هجوم الأصابعة..وفاة أحد عناصر مليشيات الزاوية في حادث سير أثناء عودته

152

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن المليشياوي التابع لقوات حكومة الوفاق أحمد سالم الغويل توفي أثناء عودته إلى مدينة الزاوية نتيجة حادث سير وقع له ليل الجمعة.

وأوضح المصدر أن والد المليشياوي المدعو سالم الغويل يحمل رتبة عقيد لدى ديوان جهاز الشرطة الزراعية في مدينة الزاوية، وهو مقرب من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة سابقا ومناصرا لمتطرفي مجالس شورى بنغازي ودرنه وأجدابيا.

وأفاد المصدر أنه قبل وفاة أحمد كان المدعو سالم الغويل اجتمع مع مجموعة من المتطرفين الهاربين من مدن بنغازي ودرنه في مدينة الزاوية لتناول وجبة الإفطار.

المزيد من الأخبار

حساب عسكري متخصص يكشف قدرات الأربع فرقاطات التركية التي ضربت الوطية

البيت الأبيض يكشف مالم تنشره الرئاسة التركية

بالفيديو .. أسرة قاصر سوري أرسلته تركيا لليبيا تطالب المجتمع الدولي بالكشف عن مصيره

مكافحة الأمراض يعلن اكتشاف 3 حالات جديدة بفيروس “كورونا”

المزيد

حساب عسكري متخصص يكشف قدرات الأربع فرقاطات التركية التي ضربت…

البيت الأبيض يكشف مالم تنشره الرئاسة التركية

بالفيديو .. أسرة قاصر سوري أرسلته تركيا لليبيا تطالب المجتمع…