الجفرة تستلم تجهيزات ومعدات طبية

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وصلت إلى بلدية الجفرة الخميس الماضي شحنة من التجهيزات الخاصة بمستشفى العزل السريرى الكائن بمستشفى ودان العام.

و شملت التجهيزات أسرة للعناية الفائقة وأجهزة تنفس صناعى وأجهزة مراقبة القلب والتخطيط والصدمات الكهربائية والشفط وأدوية ومستلزمات طبية.

وتم تسليم هذة التجهيزات عقب الاجتماع الذي عقد بوزارة الصحة بالحكومة الليبية مع النائب عن الجفرة ووزير الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية الجفرة بشأن احتياجات بلدية الجفرة من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

هذا واستلم الشحنة الطبية رئيس اللجنة الرئيسية بالجفرة ومدير إدارة الخدمات الصحية ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية ورئيس الفريق الطبى ورئيس الفرع البلدى ودان ومدير مستشفى ودان العام.