الأحوال المدنية بنغازي تضبط مصري يزور المستندات ويبيعها

أخار ليبيا24

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عن تمكنها من ضبط شخص مصري الجنسية يقوم بتزوير المستندات الرسمية وبيعها للأجانب.

وأكدت مصلحة الأحوال المدنية أنه بعد تحقيق قسم التحقيق والتحري بالمصلحة مع المصري المزور “م ف ع” اعترف أنه يقوم بتزوير وتصوير بطاقات شخصية ورقم وطني مزور فوتوشوب و شهادات جامعية وغيرها “فوتوشوب” و يقوم ببيعها للأجانب المقيمين داخل المدينة ليتحركو بها داخل بنغازي.

وأضافت مصلحة الأحوال المدنية أن إجراءات التحقيق لازالت مستمرة للوصول إلى الأشخاص المشاركين مع المدعو في تهم التزوير.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عقيد أسامه الدرسي :”عند الانتهاء من التحقيق ورصد المزورين سيتم إحالتهم بالأدلة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني و إحالتهم للمحاكمة لينالو جزاءهم”.

وأضاف الدرسي :”نحن لن نسمح ولن نتخاذل مع أي شخص يحاول العبث بالهوية الليبية فهذه أمانة في أعناقنا”.