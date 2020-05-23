سيارة المليشياوي نورالدين النعاس

أسر عنصر وسحب جثتين..أكثر من 21 قتيل لقوات الوفاق في محاور ترهونة وطرابلس

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أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة الليبية تمكنت أمس الجمعة من أسر عنصر وسحب جثتين من قوات الوفاق بعد مقتلهم أثناء عملية صد محاولة تقدم لهم في محور عين زارة ،ناهيك عن بقية المحاور في ترهونة و الطويشة و الرملة.

وأشار المصدر إلى أن الحصيلة الأولية لقتلي عناصر قوات الوفاق بلغت 21 قتيل وقابلة للازدياد، لافتا إلى أنهم قتلوا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في محاور ترهونة وطرابلس.

وأوضح المصدر إلى أن القتلى من قوات حكومة الوفاق هم :

1- نورالدين أحمد النعاس ” الزنتان “

2- سراج الدين المسلاتي ” طرابلس ” .

3- علي رمضان اعتيمة ” زليتن ” .

4- عبدالمنعم علي الاشلم ” مصراتة ” .

5- علي قدورة ” مصراتة ” .

6- أشرف شويشيوه ” مصراتة “.

7- سالم رمضان بوفناس ” مصراتة ” .

8- مالك عبدالحكيم السويح ” جنزور “

9- أحمد علي القديم ” مصراتة ” .

10- عبدالحميد طابان ” مصراتة ” .

11- ابراهيم البقرماوي ” طرابلس ” .

12 – مفتاح علي البريني ” ككلة ” .

13- عبدالمعز عبدالله المحجوب ” ككلة ” .

14- علي عبدالسلام نوحة ” طرابلس ” .

15- محمد يوسف حلمي ” يفرن ” .

16- عصام سالم الحمادي ” طرابلس ” .

17- المعتصم عمران الشاوش -الموما ” طرابلس ” .

18- محمد عثمان الشاوش – الدقور ” طرابلس ” .

19- سالم عبدالله الوصاره المشاي ” العزيزية ” .

20- خيري ضو عمران اللافي ” تاجوراء ” .

21 – أحمد سالم الغويل ” الزاوية ” .

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