أسر عنصر وسحب جثتين..أكثر من 21 قتيل لقوات الوفاق في محاور ترهونة وطرابلس

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ذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة الليبية تمكنت أمس الجمعة من أسر عنصر وسحب جثتين من قوات الوفاق بعد مقتلهم أثناء عملية صد محاولة تقدم لهم في محور عين زارة ،ناهيك عن بقية المحاور في ترهونة و الطويشة و الرملة.

وأشار المصدر إلى أن الحصيلة الأولية لقتلي عناصر قوات الوفاق بلغت 21 قتيل وقابلة للازدياد، لافتا إلى أنهم قتلوا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في محاور ترهونة وطرابلس.

وأوضح المصدر إلى أن القتلى من قوات حكومة الوفاق هم :