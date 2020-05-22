تجربة 4 طائرات حربية بعد توقفها لسنوات..المسماري “انتظرو نتائج باهرة”

تجربة 4 طائرات حربية بعد توقفها لسنوات..المسماري “انتظرو نتائج باهرة”

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة أن الفرق الفنية في القوات الجوية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وقال المسماري في بيان له :”انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية”.

وأضاف الناطق باسم القائد العام :”أن المهندسين والفنيين والخبراء الليبين تمكنوا من إجراء العمرة والإصلاح وقام الطيارين بطلاعات تجريبة كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.

وذكر المسماري :”قواتنا الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها وتقدم التضحيات الجسام من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة”.

وختم الناطق باسم القائد العام بيانه :”وما النصر إلا صبر ساعة وما النصر إلا تعبير عن الإيمان بقضية أمن الوطن وكرامة المواطن الليبي”.

وكان المسماري قال في مطلع مايو الجاري إن الفرق الفنية تمكنت من صيانة عدد 4 طائرات حربية كانت متوقفة عن العمل.

وأضاف أن الفرق الفنية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة العربية قامت بترميم هذه الطائرات التي لم تطير منذ سنوات عديدة بسبب أعطال فنية.

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن هذه الطائرات هي دعم إضافي للقوات الجوية، مؤكدًا أن السماء فوق ليبيا ستكون آمنة.